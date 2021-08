O Benfica vai dar início à corrida aos bilhetes para o embate com o Arouca, o primeiro jogo em casa, para a Liga, esta terça-feira, com os preços a variarem entre os 20 e os 50 euros, mas com muitas restrições.

Como se sabe, a capacidade do Estádio da Luz está limitada a 33 por cento, segundo os critérios definidos pela Direção-Geral da Saúde (DGS), e o clube dá prioridade aos portadores de Red Pass e com as quotas em dia.

Os restantes sócios terão acesso a um número limitado de bilhetes a partir de quinta-feira, enquanto o público em geral só terá acesso às bilheteiras na sexta-feira, caso ainda sobrem alguns.

Recordamos que para aceder ao estádio, além do bilhete, é preciso certificado de vacinação ou de testagem.