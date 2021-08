O campeão Sporting vai inaugurar esta sexta-feira a edição da Liga 2021/22 com uma receção ao recém-promovido Vizela num jogo que tem início marcado para as 20h15.

Será o primeiro passo de uma longa caminhada que só vai terminar em maio do próximo ano.

Ruben Amorim não vai poder apresentar o mesmo onze que venceu a Supertaça Cândido Oliveira, frente ao Sp. Braga (2-1), uma vez que Nuno Mendes está lesionado, mas o Maisfutebol antecipa mais uma alteração no primeiro onze leonino para a nova edição da Liga.

Quanto ao Vizela de Álvaro Pacheco, apenas com um jogo na +primeira fase da Taça da Liga (derrota diante do Esterla por 1-2), apostamos no seguinte onze: Ivo Gonçalves; Ofori, Marcelo, Marcos Paulo e Kiki Afonso; Raphael Guzzo, Tomás Silva e Samu; Nuno Moreira, Cassiano e Kiko Bondoso.

Na GALERIA ASSOCIADA, o Maisfutebol apresenta aquele que considera ser o onze provável do Sporting para o primeiro jogo da liga 2021/22.