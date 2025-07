Já são conhecidos os horários da primeira jornada da Liga 2025/26. O campeão Sporting vai dar o pontapé de saída em Rio Maior, frente ao Casa Pia, no dia 8 de agosto, uma sexta-feira, enquanto o Benfica só joga no final de setembro.

Os leões de Rui Borges vão, assim, medir forças com os gansos no primeiro dos 315 jogos da 92.ª edição do campeonato principal, às 20h15 de 8 de agosto, numa ronda que, depois, prossegue no sábado com mais três jogos, incluindo a receção do FC Porto ao Vitória de Guimarães (20h30).

O Sp. Braga joga em casa com o regressado Tondela já no domingo, 10 de agosto, a partir das 20h30, num horário ainda a confirmar mediante a presença dos minhotos na fase de qualificação da Liga Europa.

Igual condicionante, mas para a Liga dos Campeões, levou ao adiamento do jogo do Benfica na primeira das 34 jornadas do campeonato, frente ao Rio Ave, para 23 de setembro, uma terça-feira, às 20h15, mas esta data está ainda sujeita a confirmação da parte da Liga.

Programa da primeira jornada da I Liga:

Sexta-feira, 8 agosto:

Casa Pia – Sporting, 20:15

Sábado, 9 agoto:

Nacional - Gil Vicente, 15:30

FC Porto - Vitória de Guimarães, 20:30

Arouca – AVS, 18:00

Domingo, 10 agosto:

Famalicão - Santa Clara, 17:00

Sporting de Braga – Tondela, 20:30

Moreirense – Alverca, 20:30

Segunda-feira, 11 agosto:

Estoril Praia - Estrela da Amadora, 20:15

Terça-feira, 23 setembro:

Benfica - Rio Ave, 20:15 (sujeito a confirmação)