FIGURA: Corona

Lançou a rebelião azul e branca e fechou o triunfo, arrumando com as dúvidas, com um lance de grande classe. Sempre sereno, às vezes até aparentemente de mais, não deixou que o frenesim do jogo tivesse interferência no seu rendimento. Cruzou com as medidas certas para o golo de Soares e sofreu, depois, a grande penalidade que valeu, na altura, a vantagem aos azuis e brancos, ainda na primeira parte. A cinco minutos dos noventa assinou o momento da noite. Que lance. Tecatito fez magia com o pé direito.

MOMENTO: golo de Corona (85’)

Execução mais do que perfeita, um jorrar de arte. Ligeiramente descaído com a bola, recreou-se com o esférico armando o remate. Ajeitou a bola para atirar em vólei para o fundo das redes. Remate artístico, a desviar do alcance de Pasinato, acabando com as dúvidas quanto ao resultado.

OUTROS DESTAQUES

Fábio Abreu

O principal foco de esperança ofensiva do Moreirense. Várias bolas foram entregues ao destino, que é como quem diz, àquilo que a força de Fábio Abreu fosse capaz. Exemplo disso mesmo é o lance do golo logo aos três minutos. Resultou à primeira, foi tentado recorrentemente.

Otávio

Inconformado no corredor central, mexeu com o jogo da equipa montada por Sérgio Conceição. Irrequieto, o médio brasileiro queimou linhas, subiu com a bola e provocou o erro ao adversário. Foi o mais ousado do FC Porto.

Luís Machado

Pôs a cabeça em água aos alterais azuis e brancos. Sempre com a cabeça baixa, com os olhos no esférico, serpenteou por entre os adversários com lances bem conseguidos, chegando mesmo a enervar quem lhe tentava tirar a bola. Num desses lances sacou o amarelo a Corona, que teve de recorrer à falta para o travar.

Alex Telles

É sabida a importância do lateral esquerdo na manobra ofensiva do FC Porto. Esta noite voltou a ficar patente em Moreira de Cónegos. Não deu grandes veleidades pelo seu flanco e marcou posição ofensivamente. Voltou a marcar da marca dos onze metros, não vacilando perante Pasinato