Bruno Viana despediu-se do Flamengo esta segunda-feira depois de ter cumprido uma temporada por empréstimo do Sp. Braga onde deverá apresentar-se nos próximos dias.

O central brasileiro, que tem contrato com o Sp. Braga até 2023, cumpriu 38 jogos e marcou um golo ao serviço da equipa do Rio de Janeiro que já prepara a nova temporada sob o comando do português Paulo Sousa. O Flamengo tinha uma opção de compra, fixada em 7,5 milhões de euros, mas preferiu não acionar essa cláusula.

«Fim de um ciclo importante. Tive uma temporada de muito aprendizado no Flamengo, quero agradecer à direção, funcionários, companheiros de clube e comissão por todo o apoio. Agradeço ao clube pela oportunidade de vestir o Manto de uma das maiores equipas do mundo. Valeu Nação!», escreveu o central na conta pessoal do Twitter.

O central brasileiro, de 26 anos, foi contratado pelo Sp. Braga ao Olympiakos em 2017/18, depois de ter feito toda a formação no Cruzeiro.