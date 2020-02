Anunciado esta segunda-feira como novo treinador do Portimonense, Paulo Sérgio já falou aos jornalistas como timoneiro dos algarvios.

Em conferência de imprensa, o técnico de 51 anos disse que o plantel do emblema de Portimão tem qualidade para mais e pediu «compromisso e atitude».

«O plantel tem qualidade para ocupar outro lugar. Pode ter faltado sorte até agora, mas a equipa tem mais para dar. Não falo de qualidade individual ou técnica, mas de compromisso e atitude. Há equipas com menos qualidade que têm mais pontos, porque colocam mais empenho em jogo. Os nossos atletas vão ter de acrescentar isso», afirmou, citado pela Lusa.

«Temos de ser todos mais responsáveis. Toda a gente no país consegue reconhecer qualidade no grupo do Portimonense, há aqui jogadores de grande talento, mas isso por si só não basta», prosseguiu.

Sem vencer há oito jornadas, o Portimonense ocupa atualmente o penúltimo lugar do campeonato, mas Paulo Sérgio acredita na permanência.

«Ninguém pense que, por haver qualidade, vão ser favas contadas. A luta será até à última jornada e é a minha convicção de que vamos chegar lá com os pontos suficientes», atirou.

O primeiro jogo de Paulo Sérgio no comando técnico do clube algarvio será em casa, frente ao Moreirense, no próximo domingo, às 15h30.