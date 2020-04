Stefan Ristovski vai renovar com o Sporting, garantiu o empresário.



«O contrato será renovado o mais rápido possível, Ristovski e o Sporting continuarão juntos», referiu o representante do internacional macedónio, Leonardo Corsi, em declarações ao jornal «A Bola».



O lateral-direito chegou a Alvalade em 2017 inicialmente por empréstimo do Rjeka, tendo sido adquirido a título definitivo no arranque da época 2018/19. Em quase três temporadas nos leões, Ristovski disputou 74 jogos.