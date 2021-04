A FIGURA: Alipour

O avançado iraniano chegou à Madeira com o rótulo de ‘matador’, mas só à 26.ª jornada conseguiu fazer o que o gosto ao pé. Tardou em aparecer, mas chegou em boa hora, assinando o golo que selou o terceiro triunfo do Marítimo em casa na presente Liga NOS e logo num jogo que pode vir a ser considerado como fundamental para as contas finais da manutenção. Colocando a História de parte, Alipour procurou a felicidade individual e coletiva durante todo o jogo. Foi algo feliz no ressalto que ganhou no lance do golo, também em muitos outros lances defensivos em que foi chamado a intervir num jogo difícil e que quase sempre foi disputado. A felicidade procura-se, e Alipour conseguiu-a com muita vontade própria.

Momento: 33m, defesa dupla de Amir

O marcador estava a zeros mas como Farense por cima do jogo e mais perto do golo. Duas defesas seguidas de Amir (uma a meias com a trave e outra a impedir a entrada do esférico em cima da linha fatal) evitaram a vantagem inaugural para os algarvios. Ainda havia muito tempo para jogar, mas o 1-0 para os visitantes poderia muito bem ter providenciado um rumo muito distinto para o desfecho do encontro ante uma equipa que tem reagido muito mal à adversidade.

Outros destaques