O Marítimo deu entrada com duas ações judiciais para reclamar uma dívida de 6,3 milhões de euros ao FC Porto.

Os processos deram entrada no Juízo Central Cível do Funchal no passado dia 7 de julho. Um deles reclama uma dívida de cinco milhões de euros, e o outro diz respeito a uma verba de 1,3 milhões.

Tendo em conta os valores referidos, estas ações estarão relacionadas com transferências de Pepe e Kléber, até pela correspondência em termos de verbas, uma vez que o Marítimo já tinha assumido os litígios anteriormente.