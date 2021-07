Boavista e Feirense empataram sem golos, este sábado, no Bessa, num jogo de pré-temporada.



João Pedro Sousa não pôde contar com Ricardo Mangas, Fran e Rami, todos a contas com problemas físicos, enquanto Yusupha continua em isolamento depois de ter testado positivo à covid-19. Além deste trio, Elis, Cannon e Seba Pérez não estiveram presentes na sessão por estarem ao serviço das respetivas seleções.



O onze titular apresentado pelo Boavista: Bracali, Nathan, Chidozie, Porozo e Hamache; Javi García, Reisinho e Paulinho; Sauer, Tiago Morais e De Santis.



Jogaram ainda: Brandon, Reymão, Alexandre Moutinho, Breno, Berna, Tomás Couto, João Gonçalves, Malheiro, Luís Santos, Barros e Diego.



O onze do Feirense: Igor, Sidney, Ícaro, Bruno, Diga; Washington, Tavares e Latyr; Zé Ricardo, Fábio Espinho e Vargas;