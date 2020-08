Emissários do Benfica estão na Alemanha para garantir as contratações de Gian-Luca Waldschmidt e Robin Koch, jogadores do Friburgo. A informação foi avançada pelo jornal Bild e confirmada pelo Maisfutebol.



De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, os elementos em questão são Rui Costa, administrador da SAD, e Tiago Pinto, diretor-geral do futebol profissional.



A prioridade passa por Gian-Luca Waldschmidt, avançado móvel de 24 anos que brilhou no Campeonato da Europa de sub-21 em 2019 (sete golos em cinco jogos) e que fez duas épocas de bom nível ao serviço do Friburgo: 56 jogos, 17 golos. Tem contrato com a equipa alemã até 2022.



Quanto a Robin Koch, defesa-central de 24 anos, o processo é mais complexo, mas o Benfica ainda não desistiu do jogador. Está difícil, é certo, face à existência de outros interessados (contrato do jogador termina em 2021) mas a possibilidade de aceitar a proposta encarnada não está descartada. Koch também disputou o Euro de sub-21 em 2019 pela seleção da Alemanha.



O Benfica de Jorge Jesus já contratou três reforços para a temporada 2020/21: o guarda-redes Hélton Leite (ex-Boavista), o lateral Gilberto (ex-Fluminense) e o extremo Pedrinho (ex-Corinthians).