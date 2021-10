Tarantini vai ser técnico adjunto do Famalicão, sabe o Maisfutebol.

O antigo jogador do Rio Ave anunciou o final da carreira na quinta-feira, dia em que celebrou 38 anos, e agora vai dar novo passo profissional no clube minhoto.

Tarantini vai, assim, trabalhar com Ivo Vieira, depois de nas últimas 13 épocas ter representado o Rio Ave.

Ricardo José Vaz Alves Monteiro recebeu a alcunha do mítico jogador argentino Alberto Tarantini, campeão do mundo em 1978, e depois de ter começado no Amarante e ter terminado a formação no Sp. Covilhã iniciou-se como sénior no clube serrano.

Depois disso, jogou por Portimonense e Gondomar e chegou ao Rio Ave em 2008/09, clube do qual saiu após a descida dos vila-condenses à II Liga.