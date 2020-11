Rui Almeida está de saída do comando técnico do Gil Vicente, sabe o Maisfutebol.



O técnico foi informado da decisão do clube na última segunda-feira e as duas partes estão a negociar o fim do contrato.



O emblema de Barcelos foi a primeira experiência do treinador de 50 anos no futebol português. Após um início atípico de época devido a um surto de Covid-19 no plantel, os gilistas começaram a Liga com um triunfo caseiro ante o Portimonense. Essa foi, de resto, a única vitória do Gil no campeonato que desde então registou dois empates (Santa Clara e Tondela) e quatro derrotas (FC Porto, Sporting, Vitória e Nacional).



O ciclo de quatro desaires consecutivos acabou por ditar a saída de Rui Almeida, técnico que já orientou clubes como o Caen (2019/20), Troyes (2018/19), Bastia (2016/17) e Red Star (2015/16 e 2016/17). Antes disso, Rui Almeida foi adjunto de Jesualdo Ferreira no Panathinaikos (2012/13), Sporting (2012/13) , Sp. Braga (2013/14) e Zamalek (2014/15), após dois como técnico dos sub-23 da Síria (2010 a 2012).



O Gil Vicente ocupa, nesta altura, o 17.º e penúltimo lugar da Liga com cinco pontos.