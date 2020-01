Pela primeira vez no campeonato, o FC Porto jogou com uma dupla de centrais formada por Diogo Leite e Mbemba. Pepe (lesionado) e Marcano (castigado) obrigaram Sérgio Conceição a remodelar o eixo da defesa e logo num campo que prometia problemas: Moreira de Cónegos.



Os dragões venceram por 4-2 e quisemos saber qual dos centrais esteve num plano superior. Os números recolhidos pela Opta para o SofaScore dizem que Chancel Mbemba superou Diogo Leite.



Além da nota total (7 contra 6,5), o internacional congolês fez mais interceções e desarmes, vencendo também mais duelos pelo chão e apresentando um registo mais sólido na precisão de passe.



O português de 20 anos esteve melhor apenas nos duelos aéreos, nos alívios de bola na defesa e no número de toques dado na bola.



Diogo tem agora oito jogo oficiais esta época (um golo, 727 minutos), e Mbemba leva 17 (dois golos, 1119 minutos).



