O Sporting continuou, esta quinta-feira, a preparação para o jogo em Tondela, do próximo sábado sem Paulinho.



Segundo a informação no site dos leões, o internacional português limitou-se a fazer tratamento e foi o único ausente da sessão de trabalho.



O Sporting, líder da Liga, volta a treinar na sexta-feira de mahã, às 10h00, em Alcochete. Mais tarde, às 16h30, Ruben Amorim vai fazer a antevisão da visita ao João Cardoso marcada para as 20h30 de sábado.