A FIGURA: Coates

Insuperável no plano defensivo, destacou-se também pelos passes longos que foram desaproveitados sobretudo por Tiago Tomás, o homem da frente que o uruguaio procurou (e encontrou) inúmeras vezes. Nos minutos iniciais da segunda parte, os leões quase marcaram após um bom momento de pressão dele, que ficou na frente após uma bola parada. Acabou mais um jogo como ponta de lança, mas desta vez não teve a letalidade que várias alegrias já deu fora de horas ao Sporting. Indicou o caminho, mas a equipa seguiu outra estrada.

O MOMENTO: falhanço de Jovane, 90+4m

O Sporting carregou nos minutos finais e quase repetiu a receita de tantas outras ocasiões. Num dos últimos lances do jogo, Coates serviu Jovane, mas o avançado falhou uma gigante oportunidade de golo ao segundo poste que daria aos leões mais uma vitória nos minutos finais.

OUTROS DESTAQUES

Tiago Tomás: com funções diferentes das de Paulinho, foi o elemento mais ativo no ataque dos leões. Lutou muito e foi o protagonista de diversas ações ofensivas perigosas da equipa de Ruben Amorim. Viu Patrick William negar-lhe um golo já na segunda parte e teve outros bons momentos, mas faltou-lhe frieza na definição.

Pedro Gonçalves: habituado a jogar no apoio ao ponta de lança, atuou neste domingo como Terceira unidade do meio-campo e foi nesse papel que construiu o golo que marcou. Obrigou Ugarte a errar e depois após combinar com Paulinho. Foi das melhores unidades do Sporting, esteve mais em jogo, mas notou-se, ainda assim, que não atravessa o momento de fulgor do primeiro terço da época.

Daniel Bragança: relegado para o banco após a titularidade em Moreira de Cónegos, foi lançado em jogo logo no regresso dos balneários. Deu mais bola e maior verticalidade nos passes, o que permitiu que os leões conquistassem metros e empurassem o Famalicão para trás.

Riccieli: a melhor unidade da defesa dos minhotos. Teve um corte providencial na primeira parte, ainda com 0-0, e manteve o foco necessário nos momentos de maior aperto na segunda parte.

Iván Jaime: errou no golo do Sporting, mas redimiu-se dois minutos depois, servindo Anderson para o golo do empate. Formou, juntamente com Rúben Vinagre, uma ala esquerda muito interessante no plano ofensivo, sobretudo nos primeiros 45 minutos, quando o Famalicão conseguiu dividir o jogo. Foi dele a melhor (e única) ocasião de golo dos minhotos na segunda parte, mas Adán levou a melhor.