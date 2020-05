Afinal, o Famalicão tem quatro jogadores com covid-19.

Além dos três futebolistas que testaram positivo para o novo coronavírus, há outro infetado. O quarteto está assintomático e em isolamento.



O clube famalicense estava a aguardar a chegada de Uros Racic, que não conseguiu voltar antes do final do estado de emergência, No entanto, o médio sérvio não é um dos casos positivos.



Além do quarteto do Famalicão, há mais cinco futebolistas infetados na Liga, além de um caso nos sub-23 do Belenenses.





[artigo atualizado às 19h30]