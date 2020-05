Presidente, equipa técnica e plantel do Marítimo realizou, esta segunda-feira de manhã, testes de despistagem de Covid-19.



Nas fotografias divulgadas pelo clube destaque para José Gomes, técnico que terminou a quarentena obrigatória, devendo os resultados ser conhecidos na próxima quinta-feira. Por sua vez, os jogadores concentraram-se no estádio em horários diferentes de forma a evitar aglomerações.



Recorde-se que os testes são obrigatórios para o retomar dos treinos. Até ao momento há oito futebolistas infetados com covid-19 na Liga, segundo informaram os clubes.

O dia começou bem cedo com a realização dos testes de despiste à COVID-19 😷#CSMaritimo pic.twitter.com/nQ6M6olaFK — CS Marítimo (@MaritimoMadeira) May 11, 2020