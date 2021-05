O Benfica foi à Madeira bater o Nacional por 3-1, em jogo da 32.ª jornada da Liga.

Os madeirenses até marcaram primeiro, por Pedrão (8m), mas a equipa de Jorge Jesus acabou por virar o resultado na ponta final, com três golos em oito minuto. O empate chegou com um autogolo do mesmo Pedrão (78m), antes de Gonçalo Ramos bisar no jogo (81 e 86m).

Com esta vitória, o Benfica chega aos 70 pontos, e segue no terceiro lugar, a quatro pontos do FC Porto, com duas jornadas por disputar. O Nacional segue no último lugar.