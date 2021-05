Neto, jogador do Sporting, em declarações à Sport TV durante as celebrações do título:

«Estou orgulhoso deste grupo. Conseguimos fazer das fraquezas forças e transformar isto numa energia positiva que nos fez ganhar este jogo e um título que o clube não ganhava há 19 anos.

Toda a gente gosta de fazer parte da história e somos o grupo que conseguiu unir o Sporting, que estava num momento complicado. Pela primeira vez em muito tempo conseguimos pôr toda a gente a remar para o mesmo lado.»

[Momento-chave para a conquista do título?]

«Tinha vários: a vitória em Barcelos, a vitória na Madeira, com o Santa Clara aqui, com o Benfica, o Braga e mesmo a nossa exibição no Dragão foram sinais que nos fizeram acreditar que era possível. E as dificuldades que as equipas tinham contra nós fizeram-nos acreditar.

O jogo de Braga foi heróico e aí descolámos. Tínhamos a perfeita noção de que era difícil apanharem-nos depois daquele jogo.»