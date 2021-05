Nuno Mendes, jovem lateral do Sporting, em declarações aos jornalistas, no decorrer da festa da conquista do título, ainda no relvado de Alvalade:

- Estou muito feliz, o meu coração está a palpitar. É um sentimento único ganhar o campeonato nacional.

- Tem um sabor especial, nasci em 2002, o Sporting foi campeão e passado dezoito anos estou na equipa A e o Sporting é campeão

[O que lhe disse Ruben Amorim?]

- Disse-me sempre para acreditar em mim e fazer o que sei melhor.

[A quem dedica este título?]

- À minha família

[Vai continuar no Sporting?]

- Agora é festejar, não estou a pensar nisso. É acabar o campeonato, depois logo se vê.

[Quando é que começaram a acreditar?]

- Desde o início. Confiámos na equipa, confiámos em todos, acho que isso ficou demonstrado durante o campeonato. Ainda não acabou, vamos dar continuidade nos próximos dois jogos.

[Foi uma época que nunca pensou viver?]

- Nunca pensei, mas tenho sempre objetivos e estão a concretizar-se. Tenho muitos mais objetivos para concretizar e vou continuidade ao meu trabalho.

[Quer estar no Europeu?]

- Agora estou concentrado no meu clube, pensarei na seleção quando estiver lá, se estiver.