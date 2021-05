A FIGURA: Carlos Júnior

Esteve longe daqueles jogos de encher o olho como já habituou os adeptos açorianos, mas com Carlos Júnior em campo, o golo está sempre mais perto. Foi ele que esteve no sítio certo na hora certa para voltar a garantir que o Santa Clara voltasse aos triunfos cinco jogos depois. Um jogo nem sempre inspirado, mas muito esforçado do avançado brasileiro.

O MOMENTO: Carlos Jr não perdoa Kieszek, minuto 53

Num jogo sem grande história, o momento do encontro é o lance decisivo. Numa altura em que a partida se desenrolava de maneira morna, um remate do meio da rua de Anderson Carvalho obrigou a uma defesa do guarda-redes do Rio Ave para o sítio errado. Carlos Júnior, fatal na área, lá estava para empurrar para o fundo das redes. O arbitro ainda esperou pelo VAR, que após longos minutos, confirmou o golo decisivo.

OUTROS DESTAQUES

Allano

Esteve longe das suas melhores exibições, mas foi dos mais inconformados. Alia a qualidade técnica à agressividade e foi sempre um cabo dos trabalhos para a defesa do Rio Ave. Além de correr o flanco todo com um pulmão invejável, é dono de uma meia distância capaz de criar lances de perigo quando menos se espera.

Gelson Dala

Num jogo parco em qualidade, Gelson Dala foi o mais irreverente na frente de ataque do Rio Ave. A sua equipa teve sempre dificuldades em criar oportunidades de golo e os lances de maior perigo da equipa do Rio Ave nasceram da sua capacidade individual. Ameaçou por duas vezes o guarda-redes dos açorianos.

Fábio Cardoso

É certo que os movimentos ofensivos do Rio Ave não foram os mais imprevisíveis, mas Fábio Cardoso foi um bastião defensivo, que transmitiu segurança a toda a equipa. Fez um par de cortes cruciais que evitaram lances muito perigosos.