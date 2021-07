Face ao cancelamento do Troféu do Algarve, o Boavista remarcou o estágio de pré-temporada no Algarve para 13 e 18 de julho.



Os axadrezados tinha inicialmente agendado o estágio de 12 a 19 de julho para a região sul do país, mas acabaram por ajustar as datas devido à anulação do torneio após a impossibilidade do Gent em viajar para Portugal por restrições associados à pandemia de covid-19.



Apesar do cancelamento do Troféu do Algarve, o Boavista vai defrontar na mesma o Sporting, no dia 15 de julho, no estádio do Algarve, ao contrário da partida frente ao Benfica que foi anulado.

A Pantera arranca a temporada 2021/22 em 25 de julho, na Madeira frente ao Marítimo, em encontro da primeira fase da Taça da Liga.



Refira-se que Alireza Beiranvand, reforço que chegou por empréstimo dos belgas do Antuérpia, lembrou a presença dos compatriotas Alipour e Taremi em Portugal e do período em que trabalhou com Queiroz.

«É a minha primeira vez em Portugal e na cidade do Porto. Tenho sido muito bem tratado e sinto-me bastante contente com a escolha que fiz. Tenho alguns compatriotas a jogar cá em Portugal e tive Carlos Queiroz como treinador na seleção do Irão, por isso nunca me sentirei sozinho em Portugal», assumiu aos meios do clube.

O melhor jogador do Irão em 2019 contabiliza 44 internacionalizações e participou nas últimas duas edições da Taça Asiática, em 2015 e 2019, além de se ter destacado no Mundial2018, ao defender uma grande penalidade de Cristiano Ronaldo no empate entre Irão e Portugal (1-1) revelou que está a trabalhar num filme sobre a sua vida.

«A minha vida tem sido uma longa jornada. Aliás, tenho estado a trabalhar num filme no meu país sobre a minha vida. Passei por momentos difíceis, lutei muito, trabalhei muito e agora sinto um enorme orgulho por ter chegado até este patamar», enalteceu.

Fonte do Boavista disse à Lusa que, nas primeiras 24 horas desde o anúncio da aquisição, a conta do clube no Instagram recebeu 10 mil novos seguidores, numa subida de 15 por cento face ao número total, enquanto a publicação sobre a chegada do iraniano pulverizou máximos anteriores de interações, gostos, partilhas e alcance na página.