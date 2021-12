A FIGURA: Rafik Guitane, perfume francês

Rafik Guitane espalhou o pânico entre a defesa açoriana em muitos momentos. Que o digam Villanueva e Mansur, que sentiram muitas dificuldades para contrariar a criatividade do extremo francês emprestado ao Marítimo pelo Reims. Procurou o golo para a equipa e conseguiu-o (foi decisivo no 3-1). E depois fez questão de continuar a lutar por inscrever o seu nome na lista de marcadores. Missão cumprida com o 4-1.

O MOMENTO: Cabeçada de Matheus, golpe nos açorianos, minuto 60

Rafik ganhou a falta sobre a ala direita, Beltrame foi chamado a cobrar o livre e colocou a bola direitinha para o cabeceamento do central Matheus Costa, que surgiu solto ao segundo poste. Rude golpe nas aspirações do Santa Clara.

OUTROS DESTAQUES

Beltrame

O médio italiano tem vindo a espalhar magia de jogo para jogo. Mas este sábado rebentou a escala com duas assistências para golo (1-1 e 3-1). Impressionante a forma abriu o jogo, com passes de rotura com conta peso e medida, e também com livres teleguiados…

Henrique

Ganhou a grande penalidade que deu o empate e marcou o golo que levou o Marítimo em vantagem para o intervalo. Estava a ser um dos melhores em campo, dando muito trabalho à defesa açoriana, mas acabou por ser substituído por lesão.

Villanueva

Foi uma tarde para esquecer para todo o setor defensivo açoriano, mas em especial para o capitão Villanueva. O central veneuelano perdeu muitas bolas e deixou-se antecipar em muitos momentos.



Morita

Esteve para não ser convocado, devido à covid-19, mas recuperou e até foi titular. Mas ao longo da partida deixou transparecer que não devia ter ido a jogo. Faltou-lhe frescura física e, por arrasto, pouca capacidade para contribuir para o jogo coletivo.