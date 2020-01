FIGURA: Paulinho

Felino. Adocicou a estreia de Rúben Amorim na pedreira com um bis que deu o triunfo aos bracarenses. Golpe de cabeça como mandam as regras a fazer renascer a esperança do Sp. Braga, no sítio certo para fazer o segundo já fora de horas, carimbando a vitória. Chegou à dezena e meia de golos esta temporada.

MOMENTO: segundo golo de Paulinho (90+2’)

Instalado no meio campo adversário, o Sp. Braga operou a cambalhota no marcador já fora de horas. Wilson atira caprichosamente ao ferro, Paulinho aparece na sua área de ação para empurrar para o fundo das redes.

NEGATIVO: Bruno Viana

Erro difícil de explicar no lance do golo do Tondela. Intranquilizou a equipa ao dar a bola a Murillo, deixando-o com via aberta para o golo. Foi assobiado pelos adeptos depois desse lance.

OUTROS DESTAQUES

Murillo

Trabalhou muito na frente, um trabalho invisível a tapar linhas de passe e a servir como primeiro defesa dos beirões. Na oportunidade que teve não desperdiçou. Provocou o erro, correu para a baliza e finalizou com classe.

Esgaio

O seu estilo parece encaixar na perfeição neste sistema de Rúben Amorim. Esteve seguro nas manobras defensivas e teve liberdade para atacar, sendo que tirou alguns cruzamentos perigosos. Falta melhorar o entendimento com Trincão.

Pité

Uma das novidades de Natxo González no onze beirão, o médio não tem sido uma referência neste Tondela, mas esta noite foi uma das referências da equipa. Jogou de mangas arregaçadas a defender e a equilibrar a equipa, usou o fato de gala a distribuir jogo.

Galeno

Mexeu com o jogo arsenalista. Com liberdade na esquerda, quase não se preocupando com as tarefas defensivas, galgou metros e tirou vários cruzamentos para a área beirã a pedir um desvio.