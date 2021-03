A figura: olha quem voltou...

Rodrigo Pinho regressou à titularidade depois de uma longa paragem, e retomou a veia goleadora. Dois tentos deram a reviravolta no marcador e asseguraram uma vitória preciosa, num dérbi caloroso. O ponta de lança passou por algumas dificuldades na primeira parte, mas o instinto de finalizador veio ao de cima para concretizar as oportunidades que os companheiros lhe proporcionaram.

O momento: minuto 70

O 13 parecia ser o minuto do azar para o Nacional, com a marcação de uma grande penalidade por falta de Piscitelli sobre Pinho, mas o 14 acabou por ser o minuto que deixou os adeptos do Marítimo com as mãos na cabeça. Joel Tagueu atirou à barra, num lance que podia ter tido repercussões catastróficas para a equipa.

Outros destaques:

Koziello

O médio francês voltou a mostrar as suas qualidades técnicas, trazendo bons pormenores ao jogo. Não se ficou pela assistência para o golo de Gorré, destacando-se no meio campo enquanto pôde, acabando por sair condicionado fisicamente.

Kalindi

Sempre ligado à corrente, o brasileiro não teve o mesmo desempenho de jogos anteriores, mas foi, ainda assim, um dos mais irrequietos e perigosos, tentando impulsionar o jogo da sua equipa pelo flanco direito.

Léo Andrade

O jovem central concedeu algumas veleidades no lance do golo do Nacional, mas foi subindo claramente de rendimento após esse momento. Destacando-se com algumas boas intervenções na defesa, foi também fundamental no ataque, ao cabecear no lance que rendeu o golo do empate para o Marítimo.

Guitane

O médio francês entrou endiabrado e mexeu nitidamente com a fluidez do jogo do Marítimo, sendo o responsável por servir Rúben Macedo e Sassá em duas grandes oportunidades numa altura em que os verde-rubros já se encontravam em vantagem.