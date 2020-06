O Benfica explicou, esta sexta-feira, as lesões sofridas por Jardel e Grimaldo na partida frente ao Portimonense, da passada quarta-feira. Os dois defesas foram substituídos no decorrer da partida por Bruno Lage.



Segundo o boletim clínicos das águias, o central brasileiro fez uma rotura muscular na região posterior da coxa esquerdo enquanto o espanhol sofreu uma lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo.

Ao que o nosso jornal apurou, o tempo de paragem previsto para o central brasileiro é de três a quatro semanas. Já o lateral espanhol é baixa confirmada por um período nunca inferior a seis semanas e que pode prolongar-se até às oito semanas: quer isto dizer que, a confirmar-se o pior dos cenários, terminou a época para Alex Grimaldo.



[em atualização]