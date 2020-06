FIGURA: Mehdi Taremi

Enclausurado na defesa do Moreirense e entrincheirado entre as linhas muito juntas do setor mais recuado dos cónegos, o avançado iraniano não teve espaço para se movimentar nem bola para poder trabalhar a finalização. Lutou quase sempre de forma invisível, tentando ganhar posição. Acaba por sofrer a grande penalidade que o próprio converteu, indicando dessa forma o caminho do triunfo aos vila-condenses.

MOMENTO: Taremi mexe com o jogo (36’)

Carlos Mané picou a bola de forma subtil para as costas do Moreirense, na tentativa de servir Taremi. Com João Aurélio e o avançado iraniano a controlar a bola pelo ar, o defesa do Moreirense acabou por derrubar Taremi. Na transformação do castigo máximo o avançado iludiu Pasinato e mexeu com o jogo, adiantando o Rio Ave no marcador.

OUTROS DESTAQUES

Rosic

Serviu de bombeiro no último reduto do Moreirense, fazendo vários cortes providenciais, dando o corpo à bola com enorme sacrifício quando necessário. Forçado a um jogo com muito trabalho, deu resposta às solicitações.

Al Musrati

Um ponto de equilíbrio desta equipa do Rio Ave. Distribuiu o jogo de forma simples, sem grandes riscos mas com critério, e foi, ao mesmo tempo, importante com o seu posicionamento a recuperar bolas e a manter a equipa adiantada no terreno.

Luther Singh

Dos mais inconformados do Moreirense, essencialmente no início da segunda metade. Tentou dar repentismo ao encontro, imprimindo a sua velocidade no lado esquerdo, mas faltou clarividência para ser mais eficaz. Ainda assim, foi dos melhores.

Aderlan Santos

O patrão da defesa do Rio Ave, valendo pela sua experiência mais do que pela sua prestação individual, mas sim também pelo que representa para a linha defensiva vila-condense. Fez vários desarmes fazendo-se valer da sua estampa física.