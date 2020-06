O PAOK anunciou esta sexta-feira que Josip Misic, cedido pelo Sporting, vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica e não volta a jogar esta época pela equipa de Abel Ferreira.

Segundo o boletim clínico revelado pelo clube de Salónica, o médio croata tem um quisto na virilha e vai ser operado já na próxima semana. O clube adianta que o jogador cedido pelo Sporting vai falhar os restantes jogos da liga helénica e também a Taça da Grécia.

Recordamos que Misic foi emprestado pelo Sporting, em janeiro de 2019, tendo o clube grego ficado com opção de compra no final da corrente época. Esta época, com Abel Ferreira ao comando, o médio croata participou em 32 jogos e marcou seis golos.