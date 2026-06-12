O Estrela da Amadora anunciou, esta sexta-feira, a saída de Cristiano Bacci do comando técnico da equipa.

Depois da passagem pelo Tondela, o treinador de 50 anos rendeu João Nuno na reta final da temporada passada e assegurou a permanência na Liga na última jornada. No total, foram apenas três jogos ao serviço do Estrela (dois empates e uma derrota).

Tal como o Maisfutebol noticiou, Pepa está bem encaminhado para ser o sucessor do italiano na Reboleira.

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