Liga
Há 1h e 18min
OFICIAL: Cristiano Bacci deixa o Estrela da Amadora
Pepa será o sucessor do técnico italiano
AC
Pepa será o sucessor do técnico italiano
AC
O Estrela da Amadora anunciou, esta sexta-feira, a saída de Cristiano Bacci do comando técnico da equipa.
Depois da passagem pelo Tondela, o treinador de 50 anos rendeu João Nuno na reta final da temporada passada e assegurou a permanência na Liga na última jornada. No total, foram apenas três jogos ao serviço do Estrela (dois empates e uma derrota).
Tal como o Maisfutebol noticiou, Pepa está bem encaminhado para ser o sucessor do italiano na Reboleira.
LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS