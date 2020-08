Os adeptos do Sporting ficaram agastados com uma publicação no Twitter oficial do Sporting. O clube recordou alguns jogadores que vestiram a camisola 11 do clube, mas o que saltou à vista foi uma ausência de peso.



Os leões mencionaram apenas «alguns leões», não os melhores, mas os adeptos consideram que a ausência de nomes como Beto Acosta, sobretudo, é indesculpável.



O Sporting escolheu Diego Capel, Rui Jordão e Bruno Cesár, com a opção pelo brasileiro a ser particularmente questionada.



«Esqueceram-se do Acosta», lamentaram os seguidores dos leões, recordando ainda outros 11 como Jorge Cadete ou Amunike.

Neste dia 11 de Agosto, recordamos alguns Leões que envergaram a camisola número 1⃣1⃣ do #SportingCP!



📸 UEFA pic.twitter.com/951lDMUm9L — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) August 11, 2020