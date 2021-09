FIGURA: Marcos Paulo (Vizela)

Dois golos de Marcos Paulo valeram ao Vizela o primeiro ponto conquistado fora de portas. O capitão vizelense, de penálti, abriu o marcador e, já na segunda metade, teve cabeça para dar nova vantagem aos forasteiros. Primeiro ponto e os dois primeiros golos fora de casa.

MOMENTO DO JOGO: Defesa de Brian já nos descontos

Teve a difícil tarefa de substituir o guardião russo Kritciuk e, tirando uma precipitação numa saída de bola, o guarda redes gilista exibiu-se em bom plano. Já no período de compensação, Brian, com uma tremenda defesa, evitou o golo da vitória de Samú.

OUTROS DESTAQUES

Fran Navarro (Gil Vicente): Mais dois golos no campeonato e mais uma excelente exibição do espanhol. O avançado voltou a ser o homem-golo dos gilistas com dois remates certeiros. Desperdiçou, ainda, duas excelentes ocasiões, que podiam ter dado o triunfo aos barcelenses.

Zé Carlos (Gil Vicente): Entrou para a segunda parte e deu vida ao lado direito do Gil Vicente. Bom tecnicamente, Zé Carlos foi um desequilibrador do ataque barcelense, fazendo a assistência para o primeiro golo de Navarro.

Samú (Vizela): Encheu o meio campo vizelense, sendo um dos principais municiadores do ataque da sua equipa. Perto do fim, podia ter dado o triunfo ao Vizela, mas Brian negou-o.