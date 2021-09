A FIGURA: Banza

Estreia absoluta do atacante emprestado pelo Lens ao Famalicão. Uma estreia com um bis no marcador, mas ao qual faltou o triunfo, que o Famalicão deixou escapar, para que a estreia fosse de sonho. Mexido no ataque, teve sentido de oportunidade para empatar o encontro ainda na primeira parte. O mesmo sentido de oportunidade com que fez o segundo no arranque do segundo tempo. Móvel no ataque, o francês de 25 anos demonstrou bons atributos.

O MOMENTO: segundo golo do Moreirense (71’)

Acabado de entrar, André Luís movimentou-se bem na área adversária e deu um ponto ao Moreirense. Antecipou-se a Davi Tavares na sequência de um pontapé de canto, desviando de cabeça para o fundo das redes. Golo que selou o resultado final.

OUTROS DESTAQUES

Rafael Martins

O Moreirense não teve uma tarde de grande pendor ofensivo, pelo que o avançado teve que lutar muito na sombra. Marcou de grande penalidade e atirou de cabeça à trave, mostrando que esteve lá para dar seguimento às construções ofensivas da equipa.

Pickel

Recrutado ao Grenoble, o médio fez o segundo jogo no miolo dos famalicenses e assume já papel de destaque na liderança do jogo. Competente defensivamente e na ocupação de espaços, soube sempre distribuir jogo.

André Luís

Terceira vez esta época que sai do banco para garantir pontos ao Moreirense. É uma espécie de arma secreta que tem rendido pontos. Precisou de pouco minutos em campo para marcar.

Diogo Figueiras

Sempre ligado à corrente, o lateral direito segurou defensivamente o seu flanco e foi um importante elo no ataque. Tirou vários cruzamentos, como o do segundo golo do Famalicão.