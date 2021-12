Yaremchuk é a grande ausência na lista de convocados do Benfica para o jogo em Famalicão, que tem início marcado para as 18h00.



O avançado marcou o primeiro golo da equipa encarnada no duelo com o Dínamo Kiev, que valeu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, mas fica de fora na 14.ª jornada da Liga.



Lista de convocados do Benfica:



Guarda-redes: Helton Leite e Odysseas;

Defesas: Tomás Araújo, Gil Dias, Morato, André Almeida, Diogo Gonçalves, Gilberto, Vertonghen, Otamendi e Grimaldo;

Médios: Paulo Bernardo, Pizzi, João Mário, Julian Weigl, Adel Taarabt, Everton e Rafa;

Avançados: Gonçalo Ramos, Seferovic e Darwin