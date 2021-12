Noventa minutos para se desatar um nó, e a apenas a três do tempo regulamentar foi desfeito. Foi o Moreirense quem começou a puxar pela ponta do novelo, mas esteve do lado do Portimonense a estrelinha para o conseguir desatar em Moreira de Cónegos.

Triunfo pela margem mínima do Portimonense (0-1), conseguido nos últimos suspiros do encontro, a devolver os algarvios às vitórias após o desaire frente ao FC Porto. Recupera o sexto lugar a equipa de Paulo Sérgio, num jogo em que não rubricou uma exibição propriamente conseguida, mas teve capacidade para fintar o destino.

A estrear um novo técnico e sem vencer há quase três meses no campeonato, foi o Moreirense de Lito Vidigal quem mais fez por puxar a ponta do novelo e desatar o nó, mas fê-lo quase sempre de forma avulsa e sem sequência. Sucumbiu no final.

Compensação salva a honra do convento futebolístico

Demasiadas faltas, vários jogadores a necessitarem de assistência, uma substituição forçada no Moreirense e paragens a mais no jogo fizeram com que sobrasse pouco futebol para amostra nos intervalos de tempo em que a bola rolou entre as paragens no arranque do jogo.

Valeu apenas a compensação da primeira parte para emprestar algum colorido a um embate pouco intenso. Num contragolpe em após um canto para o Portimonense os cónegos saíram para o ataque em superioridade numérica com Paulinho a rematar ao lado.

Pouco depois, na sequência de um pontapé de canto valeu aos algarvios Pedrão a salvar Samuel e o Portimonense. O guarda-redes falhou a interceção e deixou a baliza desguarnecida, a cabeçada de Filipe Soares foi bloqueada em cima da linha.

Golpe de teatro no cair do pano

Terminou melhor o Moreirense o primeiro tempo, deu seguimento no segundo. Construiu alguns lances de relativo perigo, mas faltou sempre qualquer coisa para fazer a diferença. Ora o remate saía desenquadrado, ora o cruzamento saía sem as medidas certas.

Foi resolvendo sempre os problemas o Portimonense, sem se expor em demasia e sem passar por verdadeiros lances de calafrios. Até que apareceu o lance do jogo a definir o resultado. Aylton aproveitou uma bola mal aliviada pelo Moreirense para rematar cruzado e amealhar mais três pontos.

Continua a caminhada seccional do Portimonense, provocando uma estreia amarga para Lito Vidigal no comando técnico do Moreirense. Apesar de ter estado por cima em vários momentos do jogo, o Moreirense não soma qualquer ponto e permanece na cauda da tabela.