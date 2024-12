Fábio Veríssimo vai arbitrar a receção do líder Sporting ao Boavista, no sábado, da 14.ª jornada da Liga, enquanto João Gonçalves dirige o AVS-Benfica de domingo e Miguel Nogueira apita o FC Porto-Estrela da Amadora, no Dragão, na segunda-feira, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta quinta-feira.

No sábado, antes do Sporting-Boavista, o Farense-Gil Vicente, que abre a jornada, é apitado por Bruno Costa e o Nacional-Moreirense tem arbitragem de Sérgio Guelho. Nota ainda para o facto de o jogo em Faro ter o afegão Halim Shirzad como quarto árbitro, integrando uma equipa de arbitragem de um jogo da Liga, depois de já ter apitado na II Liga esta época.

No domingo, André Narciso apita o Arouca-Santa Clara e Tiago Martins o Estoril-Casa Pia.

Na segunda-feira, Hélder Malheiro vai dirigir o duelo entre Sporting de Braga e Famalicão, enquanto António Nobre apita o jogo que encerra a jornada, entre Rio Ave e Vitória de Guimarães.

SC Farense-Gil Vicente FC (sábado, 15h30)

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte

4.º árbitro: Halim Shirzad

VAR: Ricardo Baixinho

AVAR: Diogo Pereira

CD Nacional-Moreirense FC (sábado, 18h00)

Árbitro: Sérgio Guelho

Assistentes: Hugo Santos e Miguel Martins

4.º árbitro: Miguel Fonseca

VAR: Gustavo Correia

AVAR: Fábio Silva

Sporting CP-Boavista FC (sábado, 20h30)

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Bruno Jesus

FC Arouca-CD Santa Clara (domingo, 15h30)

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Vasco Marques e Luís Viegas

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Bruno Vieira

AVAR: Pedro Felisberto

AVS-SL Benfica (domingo, 18h00)

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: João Bessa Silva e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Rui Costa

AVAR: Tiago Costa

Estoril Praia-Casa Pia AC (domingo, 20h30)

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Hugo Ribeiro e José Mira

4.º árbitro: Luís Filipe

VAR: João Pinheiro

AVAR: Luciano Maia

SC Braga-FC Famalicão (2.ª feira, 18h45)

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Rui Oliveira

AVAR: André Dias

FC Porto-CF Estrela (2.ª feira, 20h15)

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

4.º árbitro: Márcio Torres

VAR: Luís Ferreira

AVAR: José Pereira

Rio Ave FC-Vitória SC (2.ª feira, 20h45)

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira

4.º árbitro: José Rodrigues

VAR: Vasco Santos

AVAR: Carlos Martins