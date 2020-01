Rodrigo Matos assinou contrato profissional com o Benfica, informou o emblema encarnado.



As águias informam apenas que o extremo de 16 anos rubricou contrato, sem revelar a duração do mesmo.



Rodrigo Matos esteve no Centro de Formação e treino do Benfica no Algarve entre 2012 e 2014, passou por Farense, Sporting e Louletano antes de regressar à Luz em 2018.



O jogador leva sete golos em 14 jogos pela equipa de juvenis do Benfica.