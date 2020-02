Silas recebeu duas más notícias nesta quarta-feira. Acunã e Renan não treinaram, quando estamos a dois dias do jogo com o Rio Ave em Vila do Conde.

De acordo com a informação divulgada pelos leões, Acuña apresentou um traumatismo no tornozelo esquerdo e Renan Ribeiro queixas no adutor esquerdo.

Os dois jogadores juntam-se assim a Mathieu e Luiz Phellype, este último que deve ficar afastado da competição até ao final da época.