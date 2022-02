Comprometido e competente, o Gil Vicente deu em Vizela seguimento ao seu ciclo positivo, regressando aos triunfos. Um tento solitário de Fran Navarro, na transformação de um castigo máximo, foi suficiente para a turma de Barcelos passar em Vizela (0-1), mesmo sem deslumbrar. Sem perder há sete jogos, este galo quer mesmo mostrar-se à Europa.

Uma das equipas em melhor momento de forma em Portugal, o Gil soube disfarçar alguns momentos de menor fulgor e em que o Vizela até foi claramente superior, e alargou a margem para o sexto classificado, cimentando o quinto posto – último de acesso às competições europeias – com uma grande dose de competência.

Os gilistas souberam sofrer quando assim teve que ser, souberam contemporizar o jogo quando assim teve que ser e esticaram o jogo quando assim teve que ser. Mesmo sem grande expressão ofensiva, quando a oportunidade surgiu a letalidade esteve lá. Alegre e desinibido, o Vizela foi igual a si mesmo: deu muito ao jogo, mas faltou o pormenor que várias vezes tem faltado e que quase sempre custa caro.

Castigo máximo para a audácia vizelense

No melhor momento da temporada, navegando em águas tranquilas na tabela, o Vizela quis agarrar-se a essa boa fase e entrou com tudo no jogo. Pressionante, com muita vontade e com clara propensão ofensiva, a equipa de Álvaro Pacheco encostou o Gil Vicente à sua área e somou lances ofensivos nos instantes iniciais.

Ia faltando o pormenor da definição, permitindo aos barcelenses resistir com organização e humildade perante a vontade adversária. Sem o técnico no banco de suplentes, uma vez que Ricardo Soares cumpriu castigo depois de ter visto o quinto cartão amarelo, o Gil soube ser coeso e determinado.

Numa das subidas à área contrária, de uma boa combinação entre Samuel Lino e Henrique Gomes, Mendez travou o lateral na área, aplicando um castigo máximo à ousadia vizelense. Fran Navarro não vacilou na marca dos onze metros e chegou à dúzia de golos com a camisola gilista.

Gil Vicente com estofo para a reação e para responder

O encontro ficou aberto com o golo da equipa de Barcelos. Após um primeiro período em que acusou o golo, o Vizela voltou a encontrar-se e tentou novamente ser ousado. Com cautelas, não pondo em causa a sua organização, o Gil Vicente espreitou um segundo golo que lhe desse maior tranquilidade.

Foi neste limbo que o cronómetro foi foi evoluindo, cada vez mais com os de Barcelos preocupados em manter a sua baliza a zeros perante um Vizela a quem nunca faltou alma, mas a quem o discernimento ia sendo inimigo na tomada de decisão.

Depois de ameaçar o segundo, vendo Pedro Silva negar tal intenção, o Gil Vicente teve respirar fundo e ter sangue frio nos minutos finais. Acreditou o Vizela, Andrew fez o seu papel e também contribuiu para ajudar a segurar o Gil Vicente. Os três pontos viajam para Barcelos e o Gil é cada vez mais dono e senhor do quinto lugar.