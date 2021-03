FIGURA: Allano

Que bela contratação de inverno do Santa Clara. O homem não sabe estar parado. Inconformado na frente de ataque, foi sempre a maior dor de cabeça da defesa do Portimonense. Atirou duas vezes ao poste no jogo, fazendo uso do seu pé canhão

MOMENTO: o golo de Carlos Júnior

É certo que já faltava pouco para o jogo acabar, mas o segundo tento dos açorianos chegou na fase decisiva. Naquela altura, o jogo estava partido e muito perigoso para o Santa Clara. Foi o golo que confirmou o triunfo.

OUTROS DESTAQUES

Luquinha

Entrou bem no jogo o homem do Portimonense. Imprimiu intensidade e velocidade aos ataques do Portimonense – precisamente tudo o que tinha faltado à equipa de Portimão até aí. Esteve perto do golo por várias vezes.

Rui Costa

Outra contratação de inverno e segundo jogo consecutivo a marcar. Até pode se dizer que andou desaparecido de uma boa parte do encontro, mas do nada é capaz de sacar um lance de perigo. É um avançado matreiro.

Lincoln

Foi um dos líderes do Santa Clara naquele primeiro tempo magistral. Que Lincoln tem uns pés de luxo já não é novidade, mas nos últimos jogos tem apresentado as competências que lhe faltava: intensidade, envolvimento no esquema tático da equipa e maior definição.