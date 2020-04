O Santa Clara deu férias aos jogadores até 20 de abril. Aproveitando a suspensão do campeonato, o clube insular quer que os atletas recarreguem as energias, dado que o plantel tem trabalhado com «forte carga física» em casa.

«Sentimos que, nesta fase, era importante os atletas recarregarem baterias junto das famílias para estarem mais aptos para quando for autorizado o regresso aos treinos», afirmou Diogo Boa Alma, administrador da SAD açoriana, à Lusa.