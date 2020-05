Jogadores do plantel principal, equipa técnica e ‘staff’ do Marítimo tiveram todos resultados negativos aos testes de rastreio à covid-19, que o clube realizou na última segunda-feira, anunciou hoje o emblema madeirense.



Os testes «zaragatoa/PCR com colheita nasofaríngea» foram realizados nos balneários do Estádio do Marítimo, com o clube da I Liga a referir em comunicado no seu site que os mesmos deram negativo, «o que atesta os elementos integrantes dos trabalhos da equipa principal para o exercício das suas funções» refere o emblema madeirense.



Os resultados surgem um dia antes do previsto, e em plena segunda semana de trabalho do plantel do Marítimo no relvado, às ordens de José Gomes, com vista à preparação para o regresso do campeonato, agendado para 04 de junho, com o Marítimo, a 12 de março, quando a competição foi suspensa devido á pandemia de covid-19, a ocupar a 15.ª posição com 24 pontos em igual número de jogos.