Rafa Silva está recuperado de um problema num pé que o afastou da visita do Benfica a casa do Nacional e poderá ser opção de Jorge Jesus para o dérbi de sábado com o Sporting.

O jogador dos encarnados já participou no treino de quarta-feira, dia seguinte à vitória na Madeira, e é menos uma dor de cabeça para o duelo da 33.ª jornada, no qual as águias vão tentar ser a primeira equipa a bater o já campeão Sporting nesta edição da Liga.

Taarabt, que falhou igualmente o jogo desta terça-feira, também está pronto para ir a jogo. Além de um problema físico nas costas, o médio marroquino foi gerido com pinças durante o Ramadão (que terminou esta semana) e foi poupado na visita à Choupana.

Mais difícil é a recuperação de Jardel, que ainda não está clinicamente apto e não deve recuperar a tempo do dérbi.