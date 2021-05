O FC Porto prosseguiu a preparação para o encontro frente ao Rio Ave, da 33.ª jornada da Liga.



Corona foi o único jogador que não esteve às ordens de Sérgio Conceição. O mexicano continuou a fazer tratamento à lesão muscular sofrida no encontro frente ao Famalicão a 30 de abril.



Os dragões voltam a treinar esta sexta-feira às 11h00. Não há qualquer indicação no site dos portistas sobre a presença ou não de Conceição na habitual conferência de imprensa de antevisão ao jogo em Vila do Conde. A confirmar-se a ausência do treinador portista, esta será a oitava conferência de imprensa consecutiva que falha.



O Rio Ave-FC Porto joga-se no próximo sábado, às 20h30.