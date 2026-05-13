Liga: Luís Godinho em Alvalade, Miguel Nogueira apita Estoril-Benfica
Os árbitros da 34.ª e última jornada
Os árbitros da 34.ª e última jornada
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta quarta-feira, os árbitros para os encontros da 34.ª e última jornada da Liga, que vai acontecer no sábado.
Luís Godinho foi nomeado para dirigir o Sporting-Gil Vicente (20h30). Rui Teixeira e Pedro Mota serão os assistentes e Bruno Vieira o quarto árbitro. No VAR vai estar Luís Ferreira, com auxílio de Valdemar Maia (AVAR).
Já o Estoril-Benfica (20h30) vai ser apitado pelo árbitro Miguel Nogueira, que terá Paulo Brás e Nuno Pires como assistentes e Gonçalo Neves como quarto árbitro. Rui Costa e Pedro Ribeiro são VAR/AVAR para esta partida.
Na festa da consagração dos campeões nacionais, o FC Porto recebe o Santa Clara (15h30), num encontro com arbitragem de João Gonçalves. João Bessa Silva e Miguel Martins serão os assistentes e Diogo Araújo terá o papel de quarto árbitro. O VAR fica a cargo de João Bento, enquanto Pedro Sousa será AVAR.
Os árbitros da 34.ª e última jornada da Liga:
Moreirense-AVS
Árbitro: Sérgio Guelho
Assistentes: Hugo Santos e Alexandre Ferreira
4.º árbitro: Tiago Sá
VAR: Rui Silva
AVAR: Álvaro Mesquita
FC Porto-Santa Clara
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: João Bessa Silva e Miguel Martins
4.º árbitro: Diogo Araújo
VAR: João Bento
AVAR: Pedro Sousa
Nacional-V. Guimarães
Árbitro: Ricardo Baixinho
Assistentes: Ricardo Carreira e Diogo Pereira
4.º árbitro: Flávio Lima
VAR: João Malheiro Pinto
AVAR: Rui Cidade
Casa Pia-Rio Ave
Árbitro: Hélder Malheiro
Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro
4.º árbitro: Flávio Duarte
VAR: Tiago Martins
AVAR: Cátia Tavares
Arouca-Tondela
Árbitro: António Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Rui Lima
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: Fábio Silva
Sp. Braga-Estrela
Árbitro: Gustavo Correia
Assistentes: Inácio Pereira e André Dias
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Leonel Ferreira
Estoril Praia-Benfica
Árbitro: Miguel Nogueira
Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires
4.º árbitro: Gonçalo Neves
VAR: Rui Costa
AVAR: Pedro Ribeiro
Sporting-Gil Vicente
Árbitro: Luís Godinho
Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota
4.º árbitro: Bruno Vieira
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Valdemar Maia
Famalicão-Alverca
Árbitro: Cláudio Pereira
Assistentes: Sérgio Jesus e Tiago Costa
4.º árbitro: Fábio Melo
VAR: Ricardo Moreira
AVAR: Ricardo Luz