O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta quarta-feira, os árbitros para os encontros da 34.ª e última jornada da Liga, que vai acontecer no sábado.

Luís Godinho foi nomeado para dirigir o Sporting-Gil Vicente (20h30). Rui Teixeira e Pedro Mota serão os assistentes e Bruno Vieira o quarto árbitro. No VAR vai estar Luís Ferreira, com auxílio de Valdemar Maia (AVAR).

Já o Estoril-Benfica (20h30) vai ser apitado pelo árbitro Miguel Nogueira, que terá Paulo Brás e Nuno Pires como assistentes e Gonçalo Neves como quarto árbitro. Rui Costa e Pedro Ribeiro são VAR/AVAR para esta partida.

Na festa da consagração dos campeões nacionais, o FC Porto recebe o Santa Clara (15h30), num encontro com arbitragem de João Gonçalves. João Bessa Silva e Miguel Martins serão os assistentes e Diogo Araújo terá o papel de quarto árbitro. O VAR fica a cargo de João Bento, enquanto Pedro Sousa será AVAR.

Os árbitros da 34.ª e última jornada da Liga:

Moreirense-AVS

Árbitro: Sérgio Guelho

Assistentes: Hugo Santos e Alexandre Ferreira

4.º árbitro: Tiago Sá

VAR: Rui Silva

AVAR: Álvaro Mesquita

FC Porto-Santa Clara

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: João Bessa Silva e Miguel Martins

4.º árbitro: Diogo Araújo

VAR: João Bento

AVAR: Pedro Sousa

Nacional-V. Guimarães

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Ricardo Carreira e Diogo Pereira

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: João Malheiro Pinto

AVAR: Rui Cidade

Casa Pia-Rio Ave

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Flávio Duarte

VAR: Tiago Martins

AVAR: Cátia Tavares

Arouca-Tondela

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Fábio Silva

Sp. Braga-Estrela

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e André Dias

4.º árbitro: Vítor Lopes

VAR: Pedro Ferreira

AVAR: Leonel Ferreira

Estoril Praia-Benfica

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

4.º árbitro: Gonçalo Neves

VAR: Rui Costa

AVAR: Pedro Ribeiro

Sporting-Gil Vicente

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Valdemar Maia

Famalicão-Alverca

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Sérgio Jesus e Tiago Costa

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Ricardo Moreira

AVAR: Ricardo Luz