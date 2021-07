João Mário foi anunciado esta terça-feira como reforço do Benfica e faz, desta forma, o pleno nos chamados «grandes» do futebol português. O médio começou a jogar no FC Porto, foi aos 10 anos para o Sporting e vai agora representar o clube encarnado.



Natural do Porto, João Mário morava em Pedras Rubras e jogava de azul e branco na companhia do irmão mais velho, Wilson Eduardo.



«O João Mário era um miúdo completamente diferente. Era gordinho, jogava a central ou trinco e era conhecido como Makelelé. Era o maior deles todos! Agora é um jogador distinto, não tem nada a ver», explicou Coelho, outro antigo jogador portista, ao Maisfutebol.

Na altura do divórcio dos pais, em 2003, João Mário e Wilson Eduardo mudaram-se com a mãe para Odivelas. Nessa altura, garantiu o Sporting anos mais tarde, não houve polémica com o FC Porto.



«Os jovens Wilson Eduardo e João Mário Eduardo, acompanhados da sua mãe, contactaram, no ano de 2004, o Sporting, manifestando a sua intenção de vir a representar o Sporting Clube de Portugal, em virtude de terem mudado a sua residência do Porto para Odivelas, nas imediações de Lisboa.



O respeito que o F.C. Porto nos merece, levou-nos a solicitar a respectiva prova documental (atestado de residência e declaração da entidade patronal da mãe dos atletas), documentos que foram, posteriormente, enviados ao FC Porto.



Em carta dirigida ao Sporting, o F.C. Porto aceitou que a transferência fosse efectuada ao abrigo do nº 3 do art.º 5º do Capítulo III do Regulamento para Inscrições e Transferência para Praticantes Amadores. Acrescentou, nessa carta, a expressão do seu agradecimento pela consideração que o Sporting manifestou no tratamento deste assunto», explicaram os leões.



João Mário chegou ao Sporting com dez anos e saiu em definitivo aos 23, em 2016, por força da transferência para o Inter de Milão. Seria precisamente o clube italiano a emprestar o médio aos leões, já em 2020.



O internacional português contribuiu para o título de campeão conquistado pelo Sporting, rescindiu o contrato que o ligava ao Inter e assinou por cinco épocas com o Benfica.



Curiosamente, há no plantel leonino um jogador que representou igualmente os três «grandes» do futebol português: Nuno Santos, que passou pela formação do FC Porto, fez a transição para sénior no Benfica e veste atualmente a camisola do Sporting.



