Medhi Taremi regressou esta terça-feira ao trabalho no FC Porto, depois de um período de férias motivado pela participação nos jogos da seleção do Irão ao longo do mês de junho.



O avançado iraniano ainda realizou quatro jogos na primeira quinzena de junho, o último dos quais no dia 15, frente ao Iraque. Por isso, não marcou presença no arranque dos trabalhos dos dragões.



Na primeira época como jogador do FC Porto, Taremi marcou 23 golos em 48 jogos.