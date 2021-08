Marko Grujic, ainda a trabalhar condicionado, é o único registo no boletim clínico do FC Porto que esta manhã realizou mais um treino de preparação para a deslocação a Famalicão, jogo da segunda jornada da Liga marcado para o próximo domingo (18h00).

De resto, Sérgio Conceição tem todos os jogadores à disposição para preparar a visita ao Estádio Municipal de Famalicão. Os dragões voltam a treinar este sábado, pela manhã, no Olival, antes do treinador fazer a habitual antevisão do jogo, numa conferência de imprensa que está marcada para as 12h00.