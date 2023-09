A Liga divulgou esta quarta-feira os horários de todos os jogos da sexta à 15.ª jornada.

A jornada seis inicia-se no dia 22 de setembro, uma sexta-feira, com o Famalicão-Arouca. A ronda 15 vai jogar-se no final de dezembro: tem início a 23, com o Vitória de Guimarães-Rio Ave, e acaba a 30, penúltimo dia do ano, com cinco jogos.

Ficam assim com datas definidas todos os jogos da Liga até ao final de 2023.

Veja aqui os horários:

6.ª jornada

Sexta-feira, 22 de setembro

FC Famalicão – FC Arouca, 20h15 - Sport TV

Sábado, 23 de setembro

Estoril Praia – FC Vizela, 15h30 - Sport TV

Moreirense FC – SC Farense, 15h30 - Sport TV

Casa Pia AC – Vitória SC, 18h00 - Sport TV

FC Porto – Gil Vicente FC, 20h30 - Sport TV

Domingo, 24 de setembro

GD Chaves – Estrela Amadora, 15h30 - Sport TV

Portimonense – SL Benfica, 18h00 - Sport TV

SC Braga – Boavista FC, 20h30 - Sport TV

Segunda-feira, 25 de setembro

Sporting CP – Rio Ave FC, 20h15 - Sport TV

7.ª jornada

Quinta-feira, 28 de setembro

Estrela Amadora – SC Braga, 20h15 - Sport TV

Sexta-feira, 29 de setembro

SL Benfica – FC Porto, 20h15 - BTV

Sábado, 30 de setembro

FC Vizela – Portimonense, 15h30 - Sport TV

Boavista FC – FC Famalicão, 18h00 - Sport TV

SC Farense – Sporting CP, 20h30 - Sport TV

Domingo, 1 de outubro

FC Arouca – GD Chaves, 15h30 - Sport TV

Vitória SC – Estoril Praia, 18h00 - Sport TV

Rio Ave FC – Moreirense FC, 20h30 - Sport TV

Segunda-feira, 2 de outubro

Gil Vicente FC – Casa Pia AC, 20h15 - Sport TV

8.ª jornada

Sexta-feira, 6 de outubro

Moreirense FC – Boavista FC, 20h15 - Sport TV

Sábado, 7 de outubro

GD Chaves – Gil Vicente FC, 15h30 - Sport TV

SC Farense – FC Vizela, 15h30 - Sport TV

SC Braga – Rio Ave FC, 18h00 - Sport TV

Estoril Praia – SL Benfica, 20h30 - Sport TV

Domingo, 8 de outubro

FC Famalicão – Vitória SC, 15h30 - Sport TV

Casa Pia AC – Estrela Amadora, 15h30 - Sport TV

FC Porto – Portimonense, 18h00 - Sport TV

Sporting CP – FC Arouca, 20h30 - Sport TV

9.ª jornada

Sexta-feira, 27 de outubro

FC Arouca – Moreirense FC, 20h15 - Sport TV

Sábado, 28 de outubro

Portimonense – Estoril Praia, 15h30 - Sport TV

Vitória SC – GD Chaves, 18h00 - Sport TV

SL Benfica – Casa Pia AC, 18h00 - BTV

Gil Vicente FC – SC Braga, 20h30 - Sport TV

Domingo, 29 de outubro

Rio Ave FC – SC Farense, 15h30 - Sport TV

Estrela Amadora – FC Famalicão, 18h00 - Sport TV

FC Vizela – FC Porto, 20h30 - Sport TV

Segunda-feira, 30 de outubro

Boavista FC – Sporting CP, 20h15 - Sport TV

10.ª jornada

Sexta-feira, 3 de novembro

FC Porto – Estoril Praia, 20h15 - Sport TV

Sábado, 4 de novembro

GD Chaves – SL Benfica, 15h30 - Sport TV

FC Famalicão – Gil Vicente FC, 18h00 - Sport TV

SC Braga – Portimonense, 20h30 - Sport TV

Domingo, 5 de novembro

Casa Pia AC – FC Vizela, 15h30 - Sport TV

Moreirense FC – Vitória SC, 15h30 - Sport TV

Rio Ave FC – Boavista FC, 18h00 - Sport TV

Sporting CP – Estrela Amadora, 20h30 - Sport TV

Segunda-feira, 6 de novembro

SC Farense – FC Arouca, 20h15 - Sport TV

11.ª jornada

Sexta-feira, 10 de novembro

Estoril Praia – Casa Pia AC, 20h15 - Sport TV

Sábado, 11 de novembro

Portimonense – GD Chaves, 15h30 - Sport TV

Estrela Amadora – Moreirense FC, 18h00 - Sport TV

FC Vizela – FC Famalicão, 18h00 - Sport TV

Vitória SC – FC Porto, 20h30 - Sport TV

Domingo, 12 de novembro

Boavista FC – SC Farense, 15h30 - Sport TV

Gil Vicente FC – Rio Ave FC, 15h30 - Sport TV

FC Arouca – SC Braga, 18h00 - Sport TV

SL Benfica – Sporting CP, 20h30 - BTV

12.ª jornada

Sexta-feira, 1 de dezembro

GD Chaves – FC Vizela, 20h30 - Sport TV

Sábado, 2 de dezembro

SC Farense – Vitória SC, 15h30 - Sport TV

Rio Ave FC – Estrela Amadora, 15h30 - Sport TV

FC Famalicão – FC Porto, 18h00 - Sport TV

Casa Pia AC – Portimonense, 20h30 - Sport TV

Domingo, 3 de dezembro

SC Braga – Estoril Praia, 15h30 - Sport TV

Moreirense FC – SL Benfica, 18h00 - Sport TV

Boavista FC – FC Arouca, 20h30 - Sport TV

Segunda-feira, 4 de dezembro

Sporting CP – Gil Vicente FC, 20h15 - Sport TV

13.ª jornada

Sexta-feira, 8 de dezembro

FC Vizela – SC Braga, 15h30 - Sport TV

SL Benfica – SC Farense, 18h00 - BTV

Sábado, 9 de dezembro

Portimonense – FC Famalicão, 15h30 - Sport TV

Vitória SC – Sporting CP, 18h00 - Sport TV

FC Porto – Casa Pia AC, 20h30 - Sport TV

Domingo, 10 de dezembro

Estrela Amadora – Boavista FC, 15h30 - Sport TV

FC Arouca – Rio Ave FC, 18h00 - Sport TV

Estoril Praia – GD Chaves, 20h30 - Sport TV

Segunda-feira, 11 de dezembro

Gil Vicente FC – Moreirense FC, 20h15 - Sport TV

14.ª jornada

Sexta-feira, 15 de dezembro

SC Farense – Estrela Amadora, 20h15 - Sport TV

Sábado, 16 de dezembro

Rio Ave FC – FC Vizela, 15h30 - Sport TV

FC Arouca – Gil Vicente FC, 18h00 - Sport TV

Boavista FC – Vitória SC, 20H30 - Sport TV

Domingo, 17 de dezembro

GD Chaves – Casa Pia AC, 15h30 - Sport TV

Moreirense FC – Portimonense, 15h30 - Sport TV

FC Famalicão – Estoril Praia, 18h00 - Sport TV

SC Braga – SL Benfica, 20h30 - Sport TV

Segunda-feira, 18 de dezembro

Sporting CP – FC Porto, 20h15 - Sport TV

15.ª jornada

Sábado, 23 de dezembro

Vitória SC – Rio Ave FC, 15h30 - Sport TV

Quinta-feira, 28 de dezembro

Estrela Amadora – FC Arouca, 20h15 - Sport TV

Sexta-feira, 29 de dezembro

SL Benfica – FC Famalicão, 18h45 - BTV

FC Porto – GD Chaves, 20h45 - Sport TV

Sábado, 30 de dezembro

Estoril Praia – SC Farense, 15h30 - Sport TV

Gil Vicente FC – Boavista FC, 15h30 - Sport TV

Casa Pia AC – SC Braga, 18h00 - Sport TV

FC Vizela – Moreirense FC, 18h00 - Sport TV

Portimonense – Sporting CP, 20h30 - Sport TV