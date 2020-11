Stefan Ristovski ainda não jogou pelo Sporting na presente temporada mas participou no histórico apuramento da Macedónia do Norte para o Campeonato da Europa de 2020.



«Ele merece isto. O Stefan tem crescido muito, demonstrou a sua enorme qualidade futebolística e humana nos últimos anos. Espero que isto abra novas perspetivas para ele neste momento delicado, quase de rutura, com o Sporting», desabafou o empresário do jogador de 28 anos, Leonardo Corsi, ao Tuttomercatoweb.